「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚がいつもとは異なる雰囲気を見せた。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「ぱっつん」と一言だけ記して投稿。黒のトレーナーに重めの前髪、そして下半分だけ黒の縁がついたメガネを付けたショなんか今日いつもかわいいけど，えぐかわいいですットを披露した。この投稿にファンからは「なんか今日いつもかわいいけど，えぐかわい