記事ポイントイラストレーター小森あやさんによる全21種類の街ごとの描きおろしビジュアルことりっぷタイアップや街歩きMAPなど街の魅力を再発見できる施策が充実3,000円以上の購入で各街イメージのオリジナルトートバッグを先着プレゼント アトレ21館で春のプロモーション「春をまとう街で、アトレと。」が開催中です。イラストレーター小森あやさんによる街ごとの描きおろしビジュアルとともに、街歩きMAPやことりっぷとの