記事ポイントブルボン「ガチじゃが」が2026年3月24日にリニューアル発売厚めの生地を網目状に加工したザックザク食感コク旨コンソメ味と香ばしにんにく味の2品展開 ブルボンから、ハードポテトチップス「ガチじゃが」のリニューアル商品が登場しています。独自技術で網目状に加工された厚めの生地が、ザックザクとした噛み心地を生み出します。 ブルボン「ガチじゃが」 発売日：2026年3月24日（火）内容量：9