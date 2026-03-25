記事ポイント信州プレミアム和牛の牛骨100%使用の黄金色スープチャーシューの代わりに低温調理の和牛ローストビーフをトッピング焼肉家蔵 松井山手店・南草津店にて1日20食限定で提供 京都・滋賀で焼肉店を展開するフレイバー・プラザが、焼肉家蔵の松井山手店と南草津店にて新メニュー「極・和牛骨ラーメン」を提供しています。信州プレミアム和牛の牛骨を100%使用した、1日20食限定の一杯です。 焼肉家蔵「極・和牛骨