日本保守党代表で作家の百田尚樹氏が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されることについて言及した。 【写真】罰金の項目もこんなに！頭に入ってるかな？ 「歩道運転6000円」「傘差し運転5000円」など、違反や罰金が示されたポスターの画像を掲示。「これマジか。わしの大学生の時にこの法律を作ら