女優でグラビアアイドルの寺本莉緒が23日、自身のインスタグラムを更新。同日に発売された「週刊ヤングマガジン」(講談社)で表紙を飾ったことを報告した。 【写真】ベッドで魅せる透け感フレッシュボディあみあみの刺激が直撃 「お知らせ」と題し、寺本は「本日より発売のヤングマガジンの表紙を飾っております」と告知。表紙はイエローがまぶしいスイムウェア姿で、ベッドで肌がのぞく透け感あふれるをまとった撮影