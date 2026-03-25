記事ポイントニット帽やバラクラバの上から装着できる「Stack」設計の防水バイザー独自開発のサイズ調整機構により単体でもフィットするオールシーズン仕様3レイヤー防水透湿生地やサングラスホルダーなど釣り特化の機能を搭載 飛ばない帽子 CATERPPから、釣り人のリアルな声をもとに開発された防水バイザー「CATERPP DOCK Stack Visor rain」が登場しています。お気に入りのニット帽やバラクラバの上から装着できる「Stack（