ソニー生命保険（東京都千代田区）が「子どもの教育資金に関する調査」の一環で調べた「自分の子どもに目指してほしい理想の大人のイメージに合う有名人」ランキングの結果を紹介しています。【1〜5位】「憧れる！」TOP5を全部見る！調査は2026年2月10日から同月12日、大学生以下の子どもがいる20歳以上の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。3位は、俳優の天海祐希さんで、20人