記事ポイント岡山県真庭市発のチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake」が2026年4月29日より新宿マルイ本館に東京初出店瀬戸内レモンを効かせた濃厚チーズケーキや焼き菓子を期間限定で販売ブランド初の新作「特製クッキー缶」を会場にて先行販売 岡山県真庭市・勝山町並み保存地区に店舗を構えるチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake（ガジュマルチーズケーキ）」が、2026年4月29日（水）より新宿マルイ本館にて東京初