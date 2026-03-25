記事ポイント韓国カフェ MUUN Seoul 原宿本店が焼きたてベーカリー専門店としてリニューアルオープン看板メニューは北海道産よつ葉発酵バターとゲランド産の塩を使った「塩パン」（280円）白を基調としたミニマルな空間で韓国の空気感とともに新しいベーカリー体験を楽しめる 原宿にある韓国カフェ「MUUN Seoul」の本店が、焼きたてパンを主軸としたベーカリー専門店として生まれ変わっています。北海道産よつ葉発酵バターや