記事ポイント標高850mの六甲山で1日4組限定のキャンプ体験を開催テント・多機能コンロ完備で手ぶらで参加できる明け方のマジックアワーは宿泊者だけの特別な景色 六甲山の標高850mに位置する「六甲みよし観音オートキャンプ駐車場」で、春の特別キャンプ体験が開催されています。キャンプ道具を持っていない家族でも、手軽に安心して楽しめる1日4組限定のイベントです。 三恒ストラテジー「春の特別体験」 期間：20