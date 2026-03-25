急斜面や高山がコースとなるマスターズスカイランニングの世界選手権で安曇野市の男性が優勝しました。小学校の教諭の傍ら競技に打ち込む男性。その魅力は「つら楽しい」だそうです。急で険しい斜面や標高2000mを超える高山を駆け上ったり、下ったりしてタイムを競うスカイランニング。過酷な競技です。優勝した 岡田裕也さん「自分の限界とかに向き合っていくのが、普段の知らない自分に会えるんじゃないかというとこ