記事ポイント医療・介護用品のオオサキメディカルとの共同開発商品ヘリンボーン織の大判シートでやさしく口腔内を拭き取れる設計片手で開閉できるフタ付きパッケージで現場の作業性を追求 アスクルが、医療・介護現場向けのオリジナル商品「口腔ケアウェットシート」を発売しています。オオサキメディカルとの共同開発により、現場の声を反映した素材・サイズ・パッケージ設計が特徴です。 アスクル「口腔ケアウェットシ