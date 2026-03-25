記事ポイント廃プラスチックを再利用した蓄光キーホルダー1,525個を豊川市の新小学1年生全員へ寄贈2023年から4年連続の活動で子供たちから「飛行石みたい」と親しまれる存在に年間2.5トンのアクリル端材をすべて資源循環させることに成功 プラセスが、自動車部品の製造過程で発生する廃プラスチックから作った「蓄光安全キーホルダー」を豊川市の新小学1年生1,525名へ届けています。2023年に始まった本活動は2026年で4回目を