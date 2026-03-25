24日、日本大学は林真理子理事長が1期目の任期満了となる6月末で退任すると発表した。 林氏は2022年7月に理事長に就任。「最終便に間に合えば」（文藝春秋）、「不機嫌な果実」（同）などの作品で知られる小説家の理事長就任は当時、大きな話題となった。 林氏が理事長に就任した当時の日大はアメフト部の反則事件に加え、前理事長の脱税事件や、理事の背任事件などの様々な不祥事が相次いで発生、国からの助成金が不交付になる
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