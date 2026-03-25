特殊詐欺の被害金を資金洗浄＝マネーロンダリングしたとして逮捕された男性6人が、不起訴処分となりました。2024年に特殊詐欺の被害金を複数の銀行口座に入金させるなど資金移動を繰り返し、約4400万円の収益を隠したとして逮捕された男性6人について、東京地検は25日付で不起訴処分としました。東京地検は「公判における立証の見込みを検討した結果、不起訴処分とした」としています。