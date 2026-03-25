俳優の木村多江がこの3月16日に55歳の誕生日を迎えた。いまではそのイメージもかなり薄らいだが、かつて木村はドラマや映画で不幸な女性の役を頻繁に演じ、「薄幸女優」などと呼ばれていた。（全2回の1回目／つづきを読む）【写真多数】「美しすぎる…」「これでハタチ？」艶やかな振袖姿を見せた当時20歳の木村多江。大胆な姿が話題になった写真集も…この記事の写真を全て見る「薄幸女優」と呼ばれた過去とコメディへの憧れ