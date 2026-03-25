車が行き交う道路脇にとどまる犬の集団。中国で撮影された動画です。飼い主らしき人物の姿はなく、連れだって歩く様子から、ネット上では「犬が密売業者のもとから逃げ出し家を目指している」などの感動的なストーリーや臆測が飛び交うことになりました。しかし、その後の報道によって明らかになった真相は、全く異なるものでした。動画が撮影されたのは3月15日の夜。場所は中国・吉林省の街道です。動画は「7匹の犬に遭遇。ジャー