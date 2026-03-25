小室哲哉がプロデュースを手がける女性音楽ユニット「OVAL SISTEM（オーバルシステム）」が25日、東京・渋谷のライブハウス「TOKIO TOKYO」で山手線一周30駅ツアーの最終公演を行った。昨年9月5日にスタートして約半年。デビュー曲「SNSって」やYouTube再生回数100万回突破の「I Surrender」など計14曲を約2時間で披露した。メインボーカル住田愛子は「公演をやりきったという実感が湧いてこないくらい」と言いつつ、「振り返ると