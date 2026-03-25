きょう午前、山形市の畑で、畑の枯れ草やビニールハウス３棟が焼ける野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きょう午前１０時前、山形市内表の畑で火災がありました。 火災があったのは、９０代の男性が所有する畑で、この男性と親族関係にある８０代の男性が午前９時ごろから柿の木を剪定した枝をドラム缶で焼却し、その場を離れたということです。 その後、近くを車で通りかかった６０代の