マンチェスター・ユナイテッドがイングランド代表MFコビー・メイヌーと新契約を締結するようだ。24日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。一時は放出も噂されていたメイヌーだが、慣れ親しんだクラブとの契約延長に近づいている模様。マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督のもとで主力へ返り咲いた生え抜きとの新契約締結を優先事項とし、1月から