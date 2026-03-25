ガールズグループ・NiziUの公式Instagramは3月24日に投稿を更新。メンバー・リマさんの美しい姿を披露しました。【写真】リマの美脚ショット「銅像になるぐらいの美美美」同アカウントは「[#NiziU_CAM]NiziU Live with U 2026 'NEW EvoNUtion'VCR Behind Photos」とつづり、リマさんの写真を2枚載せています。1枚目はグレーのジャケットに超ミニスカ、ネクタイを合わせた、スーツを着崩したようなコーディネートです。長過ぎる