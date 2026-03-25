雪解けが進んだ札幌市内のカー用品店では、タイヤ交換がピークを迎えつつあります。また、デパートでは季節を先取りした商品が並ぶなど、「本格的な春」に向けた準備が加速しています。（山岡記者）「雪もとけ、どんどん春めいてきた道内ですが、タイヤの交換作業が着々と進められています」札幌市西区のカー用品店では、夏用のタイヤに交換する作業に追われていました。２０２６年は例年より前倒しでタイ