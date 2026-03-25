札幌・厚別警察署は2026年3月25日、札幌市厚別区に居住する80代男性が約2400万円をだまし取られる詐欺被害が発生したと発表しました。警察によりますと、男性は2025年12月中旬、動画サイトを閲覧中に“株の勉強”に関する投稿を見つけ、証券会社のアシスタントを名乗る女らに投資話しを持ちかけられた上、SNS上でグループに誘導されたということです。男性は投資名目で、2026年1月31日から3月11日までの間、16回にわたり、ネ