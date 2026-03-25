50代になると定年後も長く仕事を続けるために、資格取得を検討する方もいるでしょう。しかし、資格を取っただけで仕事に直結するほど甘いものでもありません。先々、生きがい・やりがいを持って働くための第一歩として、自分に向いた「資格」を選ぶことが大切です。今回は50代から定年退職後の仕事につながる資格などの選び方を紹介します。自分に合ったスタイルの働き方を決める今までは、毎日会社に通勤して働くというのが当たり