雑誌『anan』（マガジンハウス）公式Instagramは3月25日に投稿を更新。Snow Manの岩本照さんとTravis Japanの松田元太さんの色気があふれる姿を披露しています。【写真】岩本照＆松田元太の『anan』表紙ショット「黒スーツ激アツ」同アカウントは「本日発売のanan 2489号の表紙は、Snow Manの岩本照さんと、Travis Japanの松田元太さん。クールな夜景をバックにしたシティなシチュエーションで、大人の色気を魅せてくれました」と