J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン後藤勝｜青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン上記サイトの2人が『J1百年構想リーグ 第8節』について語った動画となります。◯関連LIVE現場の熱量をそのままに！番記者が語るJ1百年構想リーグ第8節レビューショー