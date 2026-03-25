歌手の華原朋美（51）が25日、自身のインスタグラムを更新し、6歳の長男が保育園を卒業したことを報告した。「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ私の息子が卒園しました」と書き出し、スーツ姿の長男がポーズを決めるショットを投稿。「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です」と改めて我が子への思いをつづり、「シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています。優しく