『阿Ｑ正伝』（シイザクヤ：漫画、魯迅：原作/KADOKAWA）第7回【全9回】【漫画】『阿Ｑ正伝』を第1回から読むこれは、中国の「文学」――。時は辛亥革命。一人の男・阿Qは、村の祠で寝起きし、定職につかず、金も女もない。自尊心が高く、常に村の人達を見下していて、ケンカで負けても「心で勝つ」ことで自分を慰める「精神的勝利法」を実行していた。当時の中国社会の風刺が、時代と地域をこえて現代によみがえる！ 世界中で翻訳