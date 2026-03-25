フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが２５日に自身のインスタグラムを更新し、３９歳の誕生日を迎えたことと長男の志望校合格を報告した。「本日、３９歳をお迎えました！サンキュー（３９）！！！長男は無事志望校に合格身長は順調に抜かされ続けてます！３０代最後全力で謳歌するぞ〜！」とつづり、もうほとんど身長が変わらなくなった長男と並んで背中を見せたショットを投稿