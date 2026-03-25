日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）の司会でもおなじみの落語家・春風亭昇太（６６）が２５日、復学していた東海大人文学部を卒業し、神奈川・平塚市の同大学湘南キャンパスで行われた卒業式に出席。１９年に電撃結婚した元タカラジェンヌの妻に感謝した。卒業式には１９歳年下の妻が駆けつけ、昇太が学位記、特別賞と“副賞”の座布団１０枚を受け取るのを見届けた。宝塚出身の妻も約１０年前に高卒認定試験（高等学校卒