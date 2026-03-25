春のワードローブにおすすめなアイテムが知りたい...そんなコ、必見！今回は、三浦理奈とともに、コーデの幅が広がる「カーディガンとキャミソールのセット」の着回しコーデを5つご紹介します。着回しに欠かせない超万能な白トップスの着こなしを、ぜひ参考にしてみて♡Item 着回すアイテムはこちら♡カーディガンとキャミソールのセット着回しに欠かせない、超万能な白トップス。カーデとキャミのセットはコーデの幅を