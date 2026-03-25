◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３月２５日、栗東トレセンダイナミックな脚取りで抜群の伸びを感じさせた。アルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は岩田望来騎手を背に、栗東・坂路を単走。加速ラップを刻み、ラストも楽な手応えで自己ベストの５２秒８―１２秒４で駆け抜けた。野中調教師は「きれいなストライドで、しまいも余裕残しでいい状態だと思います」