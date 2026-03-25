４１歳の誕生日を迎えた女優・綾瀬はるかの美ぼうに注目が集まっている。マネージャーによるインスタグラムが２５日までに更新され、「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ笑顔溢れる素敵な１年になりますように」と祝福の言葉が贈られた。そのほかにも写真を３枚アップ。灰色のトレーナーにもこもこのついたネイビーのズボンを合わせたコーデや、肩とデコルテを見せた黒のドレスショットや真っ赤な赤色のドレス姿などを披露した。