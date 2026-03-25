ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。シンプルスタイルのムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる、「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。「王道カジュアルを手抜きに見せない」部分的なあどけなさ小花柄トップス／HOLIDAY（ホリデイ/フラッグシップサロンオフィス）小花柄をプリントした甘口なロンTを白Tがわりにセット。そでやすそからアクセを足す感覚で効かせると