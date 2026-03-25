姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春が２５日に自身のインスタグラムを更新し、第２子男児の出産を報告した。「３月１７日、無事産まれました！３５３９ｇ深音の弟輝音（Ｔｅｏ：テオ）です」と名前も公表。「産声を聞けた時、今までの色々が滝のように流れてきて２人で大泣きでした。深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな…そして自分と一緒に退院するときに言われた『おめでとうございま