信州の「戦後80年＋1」は、「海を越えて戻った日の丸」の第2弾です。上田市から出征し戦死した日本兵の「日の丸」は、アメリカ兵とその家族の手を経て信州に戻ってきました。その旗を保管してきたアメリカ兵の遺族が、テレビ信州の取材に答えました。80人以上の名前が寄せ書きされた日の丸。戦地に出征する日本兵が持たされたものです。甥っ子樋口俊文さん「お骨自体は帰ってこなかった」81年前に戦死した上田市真田町＝旧長村出