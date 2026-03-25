２４日、枝の上で戯れる２羽のカワセミ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京3月25日】中国北京市海淀区にある公園「頤和園（いわえん）」で24日、カワセミの求愛シーンをカメラが捉えた。２４日、枝の上で戯れる２羽のカワセミ。（北京＝新華社配信／郭連友）