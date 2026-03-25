コメの価格が7か月ぶりに3000円台になりました。ご飯の“無料食べ放題”を復活させたお店も出ています。一方で田植えを控えた農家からは、原油高に加え価格の暴落に対する不安の声も聞かれました。■家系ラーメン店で「無限ライス」復活濃厚クリーミーな豚骨しょうゆスープとの相性抜群。ラーメンの横にいてほしいのはなんと言っても白いご飯です。「横浜家系」が看板のラーメンチェーンの店を訪ねました。食欲をあおるのが「ライ