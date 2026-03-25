『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「大阪市に出没するシカを捕獲府警の敷地内に逃げこむ」についてお伝えします。◇24日、大阪市旭区で目撃されたシカ。周囲には人だかりができていましたが、シカは気にする様子もなく歩き続け、城東区関目周辺へ。多くの車が行きかう幹線道路に飛び出し、ひやりとする場面もみられました。その後、シカは職員に誘導されていましたが、突如、走りだします。警察などが必死