「スーパーＪチャンネル」（土、日）、「大下容子ワイド！スクランブル」などを担当するテレビ朝日・八木麻紗子アナウンサーが、第２子長女（５）がこのほど、保育園の卒園式を迎えたことを報告した。京大農学部卒、２００８年入社の八木アナは１１年、同局の野上慎平アナと結婚。１６年２月に長男（１０）、１９年４月に長女が誕生している。「先日、娘の保育園の卒園式を迎えました兄妹合わせて約６年通った保育園」と