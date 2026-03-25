9人組グループ・Snow ManのオフィシャルYouTubeチャンネルに「BANG!!」のMusic Videoが25日公開された。【動画】SAKAMOTO DAYSの世界観にSnow Manが！公開されたMV「BANG!!」は目黒蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌であり、同日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲である。この楽曲は抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブ・ア