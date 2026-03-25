気象庁は新たに沿岸での波の高さや周期について、情報を提供することを始めました。気象庁によりますと、人工衛星などによる観測データの充実に伴い、波の精度の解析と予測が向上したため、新しく沿岸部の波浪に関する情報提供を始めるということです。情報は気象庁のホームページで発表され、全国の沿岸を53の海域に分けて海域ごとの波の高さや最大波、周期などの情報を提供していくということです。また、これまで48時間先の予測