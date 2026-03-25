フィギュアスケート女子１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３５）が２５日、驚きの最新姿を公開した。レアなメガネ姿で美しい横顔ショットなどを披露。「なんて壮観だ」、「メガネをかけたあなたはとてもかわいい」、「泣いた」、「なんでそんなに可愛いの」、「彼女はどんどん若くなっていく」との声が寄せられていた。