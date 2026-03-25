SNS型投資詐欺でだまし取った金をマネーロンダリングした疑いで逮捕された男性6人が不起訴になりました。30代の男性ら6人は2024年、SNS型投資詐欺でだまし取った金など約4400万円を暗号資産に変えるなどしてマネーロンダリングした疑いで2025年、逮捕されました。東京地検はこの6人について24日付けで不起訴処分としました。