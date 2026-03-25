3月25日午前10時半ころ、テレビ新潟のカメラマンがヘリコプターから撮影したのはイルカの群れです。新潟ー粟島間を飛行中、群れで泳ぐイルカと遭遇しました。 カメラマン「イルカいます！イルカ！」目撃されたイルカは、10頭ほどで群れをなして泳いでいました。新潟市水族館 マリンピア日本海の担当者によると「カマイルカ」だということです。背びれが「カマ」のようなかたちをしていることから「カマイルカ」と呼