スズキの「ちいさい高級SUV」が魅力的！スズキの新しい挑戦を象徴する新型コンパクトSUV「e VITARA（イー ビターラ）」が2026年1月16日に発売されました。この新型eビターラは、スズキにとって初めてとなる量産型のバッテリーEV（電気自動車）であり、これからの電動化戦略を力強く牽引していく重要な役割を担っています。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「ちいさい高級SUV」です！（30枚以上）どのようなモデルなの