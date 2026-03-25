法事などで旦那さん側の親戚が集まるときには、配偶者や子どもも含めた家族ぐるみの参加となることがあるでしょう。ただ義実家の考え方によっては、配偶者はまだ身内ではないとみなされ、招待されないケースもあるようです。実際にママスタコミュニティのあるママから、義実家との疎遠気味であることが原因でひどいトラブルに見舞われたという投稿が寄せられています。『旦那側の親戚で食事会がありましたが、私は呼ばれず、旦那と