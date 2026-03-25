現在開催中の『攻殻機動隊展』にて展示／販売されている『TechnoByobu: TB-02 攻殻機動隊』の、購入者への特典が公開された。 （関連：King Gnu、米津玄師、ヨルシカ、LiSA……積み上げた信頼と作品への理解何度もタッグを組むアニメ主題歌の凄み） 同特典は、士郎正宗による書き下ろし屏風画の洋金箔仕立てのステッカーに。士郎による書き下ろしの詩も載せたオリジナルイラストとなり、フチコマたちがお花見をする