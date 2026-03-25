私はキミカ。夫ショウタと、中学生の娘と暮らしています。私の実家では5年ほど前から、兄のタイチとその妻のトモヨさんが同居を始めました。最近両親は兄夫婦から「この家から出ていってほしい」と言われているそうです。私は母に頼まれて実家に向かい、理不尽な兄夫婦に正論をぶつけました。するとなぜか母が兄夫婦をかばい始め、私ひとりが悪者であるかのような雰囲気に……。私はやりきれない思いで、夫とともに実家を後にしま